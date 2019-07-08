Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

8 июля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"Мы ждали 2 месяца, и в воскресенье начали второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - сказал Бехруз Камалванди.

7 июля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке. По его словам, которые передала телерадиовещательная корпорация IRIB, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД по иранскому атому, президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. Этот срок истек 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Согласно ядерной сделке 2015 года, Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг. Однако 17 июня Иран признал, что нарушил ограничение, установленное для его запасов низкообогащенного урана по данной сделке, тем самым ознаменовав свое первое серьезное отступление от расторгнутого соглашения через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения.-0-