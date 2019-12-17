Иран накрыл сильный смог

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Ирана и других городах страны закрыли школы из-за сильного смога, сообщет Yahoo!news.
Власти предупредили об опасном уровне загрязнения воздуха чувствительные группы – детей, пожилых людей, людей с респираторными заболеваниями и др. Также в ближайшие дни отменили все спортивные мероприятия.
Школы в столице закрыты с 16 декабря.
Для организации движения в столице была введена "нечетно-четная" схема движения, основанная на регистрационных номерах транспортных средств. Полностью запретили движение грузовиков.
Все работы на многочисленных песчаных карьерах в Тегеране также будут остановлены.
Уровень загрязнения воздуха в Иране превышает рекомендованную ВОЗ норму почти в шесть раз.-0-