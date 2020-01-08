Иран нанес авиаудар по военной базе США в Ираке

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иранские военные нанесли авиаудар по военной базе США Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака, сообщает иранское информагентство ИРНА.

По данным пресс-службы КСИР (элитные части ВС Ирана), авиаудар нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Отмечается, что по американской авиабазе были выпущены десятки ракет.

В своем заявлении КСИР предупредил США "о более сокрушительных ответах" в случае другой агрессии в отношении Ирана. "Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений", - говорится в заявлении. Чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, КСИР потребовал от США вывести все свои военные силы из региона.

Как сообщает CNN , президент США Дональд Трамп заявил, что проводится оценка жертв и ущерба авиаудара. Позже американский лидер сделает официальное заявление.

Военная база Айн аль-Асад, расположенная в 108 км от города Эр-Рамади, считается второй по величине авиабазой США в Ираке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 3 января после удара США возле Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. 7 января парламент Ирана признал Пентагон и все связанные с ним организации террористическими.