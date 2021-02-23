Иран ограничил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран с 23 февраля ограничил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах, запретив их проведение в рамках Дополнительного протокола к Общему всеобъемлющему плану действий (ОВПД) 2015 года, но оставив инспекции в рамках Соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, сообщает Укринформ со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

"Прекращение добровольного исполнения Дополнительного протокола не означает прекращение сотрудничества с МАГАТЭ. Это сотрудничество будет продолжаться, и Исламская Республика Иран в своем письме заранее уведомила МАГАТЭ обо всех этих вопросах", - заявил представитель иранского правительства Али Рабии.

По его словам, с 23 февраля Иран приостанавливает выполнение Дополнительного протокола ОВПД в соответствии с положениями закона, принятого парламентом страны.

"В случае возвращения США и других сторон к своим обязательствам в рамках ОВПД, мы готовы вернуться к исполнению своих обязательств", - заявил чиновник.

Как известно, парламент Ирана в декабре прошлого года принял Стратегический план действий по противодействию санкциям. Этот закон обязует правительство восстановить 20-процентное обогащение урана, после чего отказаться от соблюдения дополнительного протокола МАГАТЭ, если санкции против Ирана, которые должны быть отменены в соответствии с "ядерным соглашением", останутся в силе.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также заявил в понедельник, что в случае необходимости Иран готов существенно усилить обогащение урана, доведя его до уровня 60%.

20-21 февраля Тегеран посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, и во время переговоров с иранскими властями была достигнута договоренность о временном двустороннем техническом взаимопонимании относительно продолжения деятельности по верификации и мониторингу сроком до 3 месяцев. По словам руководителя МАГАТЭ, эта временная договоренность не позволит проводить верификации в прежних объемах, однако она позволит продолжить политические дискуссии на других уровнях и позволит "избежать ситуации, при которой мы действовали практически вслепую".

Иран и шесть больших государств заключили в 2015 году знаковое ядерное соглашение, призывавшее к ограничению иранской программы обогащения урана в обмен на отмену международных санкций, однако в 2018 году Трамп вывел из соглашения США.

Главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Великобритании и США обнародовали совместное заявление по результатам виртуальных переговоров. В нем, в частности, говорилось о намерении США вернуться к дипломатии в отношениях с Ираном, а также о заинтересованности в дальнейших консультациях и координации действий с Китаем и РФ по этому вопросу.

Иран настаивает на том, что его ядерная программа преследует цель - производство энергии и ряд других мирных целей. Но американские спецслужбы и атомное агентство ООН считают, что у Ирана в свое время была программа по производству ядерного оружия, которую он приостановил.-0-