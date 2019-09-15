Иран отверг обвинения США в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты

"Эти обвинения являются ложными и безосновательными и с дипломатической точки зрения неприемлемы", - цитирует Мусави пресс-служба МИД исламской республики. По его словам, "США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи".

14 сентября Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф притворяются, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне всех призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок. Нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена. Мы призываем все страны публично и безоговорочно осудить атаки со стороны Ирана", - написал Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, в ночь с 13 на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.-0-