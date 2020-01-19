Иран пока не принял решение об отправке черных ящиков разбившегося украинского самолета за границу

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран самостоятельно занимается расшифровкой бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Решение об отправке черных ящиков еще не принято, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара.
По его словам, которые приводит агентство IRNA, в настоящее время иранские эксперты изучают черные ящики потерпевшего крушение украинского самолета. Хасан Резайефар добавил, что пока не принято решение об отправке их в другую страну.
17 января глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что Иран готов передать украинской стороне черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.-0-