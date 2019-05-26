Иран предложил государствам Персидского залива заключить пакт о ненападении

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран стремится установить сбалансированные отношения с государствами Персидского залива и готов подписать с ними пакт о ненападении. Об этом заявил сегодня в Багдаде глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

"Глава иранского МИД озвучил готовность Тегерана построить сбалансированные отношения со своими соседями по региону Персидского залива", - приводит телеканал заявление государственного иракского телевидения. Как сообщил Зариф на пресс-конференции со своими иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом, "Иран предложил подписать соглашение о ненападении с соседними государствами Персидского залива". При этом он указал, что Иран будет противостоять "любой агрессии, будь то экономической или военной".

Багдад, тем временем, вновь подтвердил свою готовность выступить посредником в кризисе между Вашингтоном и Тегераном. "Экономическая блокада Ирана бесполезна, - указал глава иракского МИД. - Мы отвергаем односторонние шаги Вашингтона, стоим рядом с нашим иранским соседом и будем выступать посредником между ним и США".

Эскалация ситуации в регионе стала одной из главных тем переговоров министров иностранных дел в Багдаде. Власти Ирака выступили с осуждением "военной угрозы в регионе", подчеркнув важность "сохранения стабильности и безопасности и предотвращения угрозы эскалации" на Ближнем Востоке.-0-