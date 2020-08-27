Иран предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ на бывшие ядерные объекты

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран согласился предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к двум предполагаемым бывшим ядерным объектам. В совместном заявлении Ирана и МАГАТЭ говорится, что Тегеран делает это по доброй воле для разрешения оставшихся вопросов, связанных с гарантиями ядерной безопасности, сообщает BBC.

Стороны также согласовали даты доступа МАГАТЭ на объекты.

Этот шаг был сделан после того, как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил свой первый визит в Иран со времени вступления на нынешнюю должность в декабре 2019 года. Он провел встречи с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, а также президентом Хасаном Роухани. Согласно сообщению администрации президента Ирана, Роухани заявил Гросси, что его страна продемонстрировала миру готовность налаживать тесные связи с МАГАТЭ.

В совместном заявлении говорится также, что в сложившихся условиях у МАГАТЭ не было дополнительных вопросов к Ирану или других запросов на доступ к объектам.-0-