Иран представил собственный ЗРК "Бавар-373"

Ракетный комплекс "Бавар 373". Фото официального сайта президента Ирана
22 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Тегеран продемонстрировал зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373" собственного производства. Комплекс официально представлен сегодня в день оборонной промышленности президентом Ирана Хасаном Роухани.
ЗРК уже проходил испытания в 2017 году. Комплекс разработан и полностью спроектирован в Иране. ЗРК "Бавар-373" с вертикальной пусковой установкой оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и "самолеты-невидимки", беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 км и на расстоянии 200 км. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 км.-0-