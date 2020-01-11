Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА. Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном агентством ISNA, сообщает ТАСС.

"Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов (ВС Ирана по военным базам США в Ираке) значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе", - написал он. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.-0-