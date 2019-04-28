28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на усиление санкций США. Об этом в эфире государственного телевидения заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает агентство Mehr .

"Варианты Исламской Республики многочисленны и чиновники изучают их. Выход из ДНЯО - один из них", - сказал Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, США доказали, что они не являются надежным партнером в переговорах.

Мохаммад Джавад Зариф также сообщил, что в ближайшее время совершит официальные визиты в Россию и КНДР.

Договор о нераспространении ядерного оружия - многосторонний международный документ. Он разработан Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне. Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран. Сейчас, с учетом выхода КНДР, сторонами договора являются 190 государств.-0-