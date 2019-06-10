Иран ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

10 июня, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Иранский парламент ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли Ирана и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Законопроект был одобрен 174 голосами, против высказались 4 парламентария.

Член парламента Ирана Али-Акбар Карими заявил, что этот шаг положит начало эффективному сотрудничеству с евразийскими народами и выразил надежду, что он также послужит прелюдией к вхождению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

17 мая 2018 года Евразийский экономический союз и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. После подписания соглашения председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отметил, что со вступлением соглашения в силу страны ЕАЭС и Иран смогут экономить на уплате таможенных ввозных пошлин.-0-