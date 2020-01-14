Иран заявил об арестах по делу сбитого самолета

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана арестовали несколько человек в связи с делом о сбитом украинском самолете, сообщает Reuters.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", - отметил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Как сообщалось ранее, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в момент вылета украинского "Боинга" из аэропорта оператор ПВО принял его за крылатую ракету.

Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.-0-