Иран зарегистрировал собственный канал финансовых расчетов для работы с INSTEX

20 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Иран зарегистрировал собственный канал финансовых расчетов для работы с европейским механизмом INSTEX.

Иранская структура получила название "Специальный торгово-финансовый институт" (Special Trade and Finance Institute). Она создана и зарегистрирована при участии Центробанка, финансовых ведомств Ирана, а также государственных и частных банков после переговоров с экспертами и техническими специалистами из Великобритании, Франции и Германии. Этот механизм будет работать напрямую с INSTEX и предоставит деловым кругам и правительствам канал для осуществления платежей в обход антииранских санкций США.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.

В ответ на этот шаг 31 января 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю со страной в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges - "Инструмент для поддержки торговых обменов").-0-