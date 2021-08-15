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15 августа 2021, 17:34

В Иране зафиксирован антирекорд смертности от коронавируса

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иране зафиксирован антирекорд смертности от коронавируса, сообщает агентство Анадолу.
 
Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 620. Общее число летальных исходов в Исламской Республике возросло до 97 828.
 
Как сообщает Министерство здравоохранения Ирана, за минувшие сутки в стране выявлено 36 736 случаев заражения COVID-19. При этом 4272 больных из этого числа были госпитализированы. Общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 4 425 821.
 
На лечении в отделениях интенсивной терапии находятся 7323 пациента с диагнозом COVID-19. Число победивших опасный вирус с начала пандемии достигло 3 728 940.

В стране с населением около 83 млн человек до сегодняшнего дня проведено 27 177 565 тестов. В целом в Исламской Республике введено 19 166 626 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины получили 15 096 142 человека, второй - 4 070 474.-0-
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