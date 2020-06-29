Ирландия снимает значительную часть связанных с коронавирусом ограничений

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья фаза поэтапного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вступила в силу в Ирландии, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный канал RTE.

Ранее разработанный правительством план по ускоренному выходу из карантина остается в силе. Полностью снимаются ограничения на передвижение граждан внутри страны, увеличивается допустимое число участников массовых мероприятий (на открытом воздухе - до 200 человек, в помещениях - до 50). С этого дня по всей Ирландии начнут открываться парикмахерские и салоны красоты, рестораны, гостиницы и пабы, имеющие лицензию ресторанов. Детские сады и летние детские учреждения возобновят работу в ограниченном режиме. Театры, музеи, концертные залы, фитнес-клубы также будут работать по особой схеме, позволяющей гарантировать социальное дистанцирование.

Новое правительство Ирландии, сформированное в субботу, 27 июня, должно будет определиться с дальнейшими шагами по выходу из карантина (заключительная фаза снятия ограничений начнется 20 июля). В частности, пока остается в силе двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, а также рекомендация всем гражданам Ирландии воздерживаться от поездок за рубеж за исключением неотложных случаев. К 9 июля предполагается рассмотреть возможность ослабления этих мер, а также обнародовать так называемый зеленый список стран, с которыми будет возобновлено свободное передвижение.

Минздрав Ирландии оценит в ближайшие дни целесообразность обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте. Новое правительство также планирует утвердить национальный день памяти жертв COVID-19. В минувшее воскресенье в Ирландии была зафиксирована одна смерть, связанная с коронавирусом, и три новых случая заражения. С начала эпидемии в стране отмечено 25439 случаев инфицирования, а количество летальных исходов составляет на сегодня 1735.-0-