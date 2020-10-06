Ирландия усиливает ограничения из-за COVID-19

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Ирландии из-за второй волны пандемии ужесточает меры по сдерживанию распространения коронавируса, сообщает газета The Irish News.

7 октября Ирландия перейдет на третий уровень плана правительства по борьбе с COVID-19. При этом власти отказались от строгого карантина, предложенного эпидемиологами, из опасения, что он подорвет экономику и лишит работы сотни тысяч человек.

В частности, ограничения третьего уровня включают запрет общественных или семейных мероприятий, за исключением свадеб и похорон. Запрещены собрания в помещениях, при этом на открытом воздухе можно будет встречаться компаниями до 15 человек. Жителей Ирландии просят по возможности работать из дому и не выезжать за пределы своих населенных пунктов и за границу, за исключением поездок по работе, учебе и для других важных целей. Учебные заведения в стране должны оставаться открытыми, однако их администрации просят пересмотреть защитные меры и максимально ограничить число посетителей.

Отмечается, что объекты торговли и сферы услуг продолжат работать в прежнем режиме при строгом соблюдении мер безопасности.

5 октября Департамент здравоохранения Ирландии подтвердил 518 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных в стране превысило 38 тыс., с момента вспышки скончались 1810 человек. В больницах республики находятся 150 пациентов с коронавирусом, 21 человек - в реанимационных отделениях.-0-