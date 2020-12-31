Ирландия ужесточила карантин

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ирландии ужесточили карантин из-за распространения нового "британского" штамма коронавируса. Решение об ограничениях было принято на экстренном заседании правительства. Об этом заявил в эфире национального телеканала RTE премьер-министр страны Михол Мартин.

В Ирландии были закрыты рестораны, салоны красоты, ограничено движение поездов.

С 1 января граждане смогут свободно перемещаться лишь в радиусе пяти километров от дома, появится запрет на прием гостей. Каникулы в школах продлили до 11 января.

Михол Мартин сообщил, что такие ограничения будут действовать как минимум до 31 января.-0-