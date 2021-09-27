Ирландские ученые с музыкантом создали обезболивающую песню

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университетского колледжа Дублина совместно с музыкантом создали песню, которая способна снизить интенсивность разных видов боли. Трек All of Us показал эффективность на добровольцах, пишет МИР 24.

Один из разработчиков лечебной музыки, доктор Клэр Хаулин, рассказала, что в песне были использованы инструментальные, оркестровые и вокальные элементы, чтобы "создать ощущение чуда" у пациентов. Реализовать замысел ученым помог музыкант Anatole. С его помощью они хотели создать что-то, что помогло бы людям почувствовать себя сильнее и забыть о боли, в том числе при помощи выделения дофамина (гормон счастья).

Песню протестировали на 286 добровольцах, которые страдали от сильных острых болей, включая головную и менструальную боль, боль в спине и общую мышечную боль. Участники испытаний отмечали снижение интенсивности боли и неприятных ощущений.-0-