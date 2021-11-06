Иск против введения обязательной вакцинации подали 11 штатов США

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против коронавируса для сотрудников крупных компаний. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта.

В коалицию штатов, призывающих остановить обязательную вакцинацию, вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Аляска, Вайоминг, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота. К иску также присоединились несколько организаций.

"Сегодня я возглавил коалицию 11 штатов для подачи судебного иска, чтобы остановить незаконную обязательную вакцинацию, объявленную Джо Байденом. Я вызываю Джо Байдена и его администрацию в суд, чтобы защитить личные свободы, сохранить бизнес Миссури и противостоять бюрократическим тиранам", - говорится в заявлении Эрика Шмитта на его сайте.-0-