Исландия ослабит введенные из-за коронавируса ограничения

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исландии с 4 мая ослабят ограничения, введенные для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Iceland Review.

По словам главного эпидемиолога Исландии Чоролфура Гуднасона, страна прошла пик заражения COVID-19. В начале мая откроются дошкольные учреждения, начальные школы, колледжи и университеты. Начнут работать парикмахерские, массажные салоны и музеи.

В стране разрешат проводить организованные спортивные мероприятия на свежем воздухе при условии, что группы не будут превышать 50 человек, а люди будут соблюдать дистанцию в 2 м. Однако бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.

До 15 мая в Исландии действует режим чрезвычайного положения. Для предотвращения повторного распространения коронавирусной инфекции власти рассматривают возможность введения ограничений на три летних месяца на въезд в страну туристов, а также выезд граждан Исландии за границу.-0-