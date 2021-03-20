Исландия отменила международные авиарейсы из-за извержения вулкана

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал более 800 лет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исландское метеорологическое управление.

По имеющимся данным, извержение вулкана, который расположен всего в 40 км от Рейкьявика, началось поздно вечером 19 марта. На месте извержения образовалась трещина длиной около 750 м, из которой вырывается лава на высоту до 100 м.

На полуострове Рейкьянес, на котором находится проснувшийся вулкан, действует красный код опасности для авиаполетов. Отменены все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик.-0-