Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

Ограничительные меры в Исландии были введены в марте прошлого года. На текущий момент 87 процентов взрослого населения страны получили первую дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью.

Уже с 27 июня жители страны не обязаны соблюдать социальную дистанцию, также отменено обязательное ношение масок и ограничения на собрания.

Въезжающие в страну туристы, которые предъявят сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, будут освобождены от обязательной сдачи теста на коронавирус.-0-