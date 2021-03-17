Исландия разрешила въезд иностранным гражданам, имеющим прививку от COVID-19

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Исландии с 18 марта разрешили иностранным гражданам свободно въезжать в страну без соблюдения таких пограничных мер, как карантин и обязательное тестирование на COVID-19, при условии наличии прививки от коронавируса, сделанной препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщается на сайте правительства Исландии.

"Мир многое пережил за последние 12 месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает возобновление возможности путешествовать, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства. Решение применить льготы на границах для вакцинированных лиц в странах, не входящих в зону ЕС/ЕЭЗ, является логическим продолжением нашей нынешней политики", - сказала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Кроме того, в Исландию разрешено въезжать иностранным гражданам, которые смогут предоставить доказательства, что переболели COVID-19. Документ, подтверждающий данную информацию, должен соответствовать требованиям Министерства здравоохранения.

Эпидемиологи считают, что существует небольшой риск заражения от людей, которые имеют иммунитет в результате вакцинации или перенесения заболевания.-0-