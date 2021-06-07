Испания разрешила въезд вакцинированным туристам

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании с 7 июня разрешили въезд на территорию страны иностранным путешественникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19 одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратами, сообщает газета Eldiariocantabria Publico.

На сегодняшний день EMA разрешило применение препаратов компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Российский препарат "Спутник V" пока проходит необходимые процедуры регистрации.

В конце мая премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Испания разрешит въезд привитым иностранным туристам из всех стран, которые смогут подтвердить, что они прошли полный курс вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством по лекарственным средствам.

Также Санчес представил европейский сертификат Covid Green Certificate, который будет запущен 1 июля и который поможет европейцам, перенесшим COVID-19 или привившимся, спокойно путешествовать в пределах ЕС.-0-