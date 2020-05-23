23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испания разрешит въезд туристов в июле, заявил премьер-министр страны Педро Санчес, сообщает испанское издание El Mundo.

"Начиная с июля иностранный туризм в Испанию в безопасных условиях возобновится. Испания нуждается в туризме, а туризм нуждается в безопасности. Мы гарантируем безопасность", - сказал Педро Санчес.

По данным Министерства здравоохранения Испании, в стране было зарегистрировано 234 824 случая коронавируса, умерли 28 628 человек. Вылечились 149 576 человек.

В 2019 году Испанию посетили около 84 млн туристов.-0-