Испания решила прививать вакциной AstraZeneca людей до 65 лет

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские власти повысили до 65 лет порог вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным компанией AstraZeneca. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Межтерриториальный совет подтвердил, что мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в среду, а возрастное ограничение увеличено до 65 лет", - приводит агентство слова министра здравоохранения королевства Каролины Дариас. Ранее власти Испании разрешали вакцинацию препаратом AstraZeneca для лиц от 18 до 55 лет.-0-