Испания с 26 апреля планирует возвращение к нормальной жизни

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Испании намерено планомерно возвращать страну к нормальной жизни с 26 апреля. Об этом заявила министр финансов Мария Хесус Монтеро, сообщает испанская газета El Pais.

Министр заверила также, что по окончании режима чрезвычайного положения в стране, введенного 14 марта, будут приняты прогрессивные меры для постепенного восстановления нормальной жизни граждан. Однако во избежание всплеска новой волны инфекции ограничения будут сниматься постепенно, следуя рекомендациям экспертов.

Правительство Испании разрабатывает различные сценарии послабления ограничений.

По данным на 8 апреля, коронавирус в Испании зафиксирован у 141 942 человек, вылечились 43,2 тыс. человек, умерли более 14 тыс.-0-