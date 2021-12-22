Испания вновь введет обязательное ношение масок на улице

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Испании вновь введет обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Премьер Педро Санчес на встрече с региональными лидерами из-за пандемии заявил о необходимости "обязательного использования масок на открытом воздухе". "С 1 февраля 2022 года в рамках цифрового зеленого ковид-сертификата срок действия вакцинации составит девять месяцев с даты введения последней дозы", - отметили в кабмине.

В ближайшее время Совет министров должен провести заседание, на котором одобрит эти инициативы.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,5 млн случаев заражения, свыше 88,8 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящее время около 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Сейчас темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В частности, во вторник в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.-0-