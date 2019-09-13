13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган, сообщает российский телевизионный
Из-за тропического ливня под воду ушли целые города и курорты. В нескольких провинциях уровень опасности повышен до самого высокого. Тысячи людей эвакуированы. Не работают аэропорты, школы, больницы, размыты дороги. По последней информации, стихия унесла жизни трех человек.
Порывы ветра в некоторых районах страны достигали 80-ти км в час. У сотен домов сорваны крыши, град размером в теннисный мяч побил автомобили и урожай фермеров. Ущерб исчисляется в десятках миллионах евро.-0-