Испанию заливают дожди

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании улицы превратились в реки. Потоки воды сметают все на своем пути, сообщает телеканал "Россия 24".
Весь пригород Барселоны превратился в сплошное море: десятки автомобилей уплыли с парковок, а одна из веток метро закрыта, пока со станций не уйдет вода.
В девяти провинциях страны объявлен оранжевый уровень опасности. Самая тяжелая ситуация в Валенсии. Заливает также испанские курорты в самых популярных районах — Майорка, Аликанте и Мурсия.
Для туристов, которые приехали сюда еще до дождей, отдых испорчен надолго. По прогнозам синоптиков, ливни по всей Испании будут идти до конца этой недели.-0-
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