Испанка потребовала 3 миллиона евро из-за ошибки в роддоме

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Испании потребовала от властей три миллиона евро компенсации за то, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком. Об этом пишет "МИР 24".

Недоразумение произошло в 2002 году в одной из больниц города Логроньо. Две девочки родились с разницей в несколько часов, и обе были помещены в специальные боксы, так как у них был небольшой вес. Когда детей передавали родителям, произошла ошибка.

Девушка узнала об этом в 2017 году, когда она была вынуждена сдать тест на ДНК. Тогда ее бабушка, у которой воспитывалась испанка, подала в суд на отца на выплату алиментов. После дополнительных исследований ДНК оказалось, что ни отец, ни мать родными ей не являются.

Теперь девушка потребовала от департамента здравоохранения автономного сообщества Риоха три млн евро моральной компенсации. Однако власти заявили, что найти виновника спустя столько времени не представляется возможным и готовы выплатить только 215 тыс. евро.-0-