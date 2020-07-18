Испанские медики выявили один из возможных ранних симптомов COVID-19

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыпь во рту может быть одним из ранних признаков заболевания COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на статью испанских ученых в медицинском журнале JAMA Dermatology.

Медики из университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде изучили протекание болезни у 21 пациента с сыпью, выяснив, что у шести (29%) была энантема - локальное поражение слизистой человека. Зачастую энантемы возникают раньше, чем поражения кожных покровов.

Возраст исследуемых пациентов составлял от 40 до 69 лет, 66% из них были женщины.

Между возникновением сыпи на слизистых оболочках и появлением симптомов COVID-19 проходило в среднем 12,3 дня.

Авторы исследования отмечают, что выводы о прямой связи между возникновением сыпи на слизистых и заболеванием COVID-19 делать еще слишком рано, поскольку было изучено очень небольшое количество пациентов и отсутствовала контрольная группа.-0-