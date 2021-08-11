Испанские ученые установили причину бессимптомного течения коронавируса у некоторых пациентов

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитела от других коронавирусов помогают бессимптомно перенести COVID-19. Данные об этом исследовании испанских ученых приводит статья в Nature Communications.

В исследовании принимали участие сотрудники Клинической больницы Барселоны. Ученые наблюдали за уровнем антител в их анализах в течение полугода.

По мнению специалистов, у людей, которые бессимптомно переболели COVID-19, был выше титр антител к другим коронавирусам. Именно они защищали организм от заражения SARS-CoV-2 или помогали легко перенести болезнь.

Вместе с тем, исследователи отметили, что у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме, наблюдалась более высокая выработка антител, в сравнении с теми, кто перенес коронавирус легко или без симптомов.-0-