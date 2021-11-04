Испанские ученые выявили у переболевших COVID-19 подростков расстройства пищевого поведения

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые и медики из Испании провели исследование и выявили необычное последствие заболевания коронавирусом у подростков и детей. Юные пациенты после выздоровления могут страдать расстройствами пищевого поведения (РПП), сообщает "МИР24".

Специалисты отметили, что из-за COVID-19 у детей сбивается распорядок дня. Несовершеннолетние испытывают стресс и больше времени проводят в социальных сетях. А это негативно влияет на их самооценку, в результате чего растет неудовлетворенность своими внешними данными. Это может привести к нервной и атипичной анорексии, нервной булимии и компульсивному перееданию.

Ученые из центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания в Каталонии заявили об увеличении числа молодых людей, страдающих РПП. В 2020 году людей в возрасте до 30 лет, у которых диагностированы такие заболевания, стало на 15% больше. А те, кто уже имел такой диагноз ранее, стали хуже себя чувствовать.-0-