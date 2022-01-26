Исполком ВОЗ выдвинул кандидатуру Гебрейесуса на пост гендиректора на второй срок

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком ВОЗ выдвинул кандидатуру Тедроса Гебрейесуса на пост ее гендиректора на второй срок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич принял участие в голосовании по выдвижению кандидатуры на должность генерального директора ВОЗ. По результатам голосования Исполком единогласно принял решение о выдвижении действующего главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса на этот пост", - отметили в пресс-службе.

При этом уточняется, что окончательно кандидатура будет утверждена Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае.

Дмитрий Пиневич провел ряд встреч с руководством ВОЗ - генеральным директором Тедросом Гебрейесусом, его заместителем Жужанной Якаб, директором Европейского бюро Хансом Клюге. Во встречах также принял участие постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.

"Дмитрий Пиневич и Юрий Амбразевич в ходе встреч с представителями ВОЗ обсудили перспективы сотрудничества. Собеседники выразили удовлетворение содержанием и динамикой взаимодействия. Гендиректор ВОЗ отметил усилия Беларуси по совершенствованию и укреплению национальной системы здравоохранения", - отметили в пресс-службе.-0-