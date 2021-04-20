Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб обратился за срочной финансовой помощью к арабским государствам Персидского залива. Как передал новостной портал El Nashra, находящийся с визитом в Дохе (Катар) и.о. главы правительства заявил, что его страна находится на грани краха, сообщает ТАСС.

"Ливан погружается все глубже в темный туннель, из которого не видно выхода. Поэтому мы постучали в двери Катара и будем пытаться достучаться до других арабских братьев в надежде, что они нас примут", - сказал Хасан Диаб.

По его словам, "тонущий Ливан нуждается в спасательном круге, но не может получить помощи от международного сообщества из-за задержки с формированием нового кабинета". Причиной экономического коллапса и.о. премьер-министра назвал "коррупцию, царившую в высших эшелонах власти на протяжении десятилетий, и ошибочную политику заимствования".

Хасан Диаб напомнил, что Катар помогал ливанцам восстановить разрушенные после израильской агрессии 2006 года населенные пункты на юге страны и содействовал преодолению национального кризиса в 2008 году в результате достигнутых в Дохе примирительных соглашений между ливанскими политиками.

И.о. главы правительства республики был принят в Дохе эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани и премьер-министром шейхом Халедом бен Халифой аль-Тани. По сведениям портала, Хасан Диаб рассчитывает на то, что экстренная финансовая помощь со стороны Катара позволит сохранить государственные субсидии на основные продукты питания и товары первой необходимости.

Обесценивание более чем вдвое с 2019 года национальной валюты - ливанского фунта - привело к безудержному росту цен в Ливане. По данным Всемирного банка, за порогом бедности проживает сейчас 60% граждан, а безработица, усилившаяся в период пандемии, достигла 40%.-0-