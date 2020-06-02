Использование масок летом повышает риск теплового удара - медики

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии медики призывают население проявить осторожность при использовании медицинских масок летом, так как это повышает риск теплового удара, сообщает телерадиокомпания NHK.

Ношение масок является одной из рекомендаций правительства Японии в рамках так называемого нового стиля жизни, призванного предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Между тем Японская ассоциация неотложной медицинской помощи предупреждает население о негативных последствиях использования медицинских масок летом. По мнению экспертов, в жаркую погоду у людей в масках могут учащаться дыхание и сердцебиение, повышается риск теплового удара. В связи с этим рекомендуется время от времени снимать маски, чтобы отдохнуть, держась при этом на расстоянии от других людей. Кроме того, медики рекомендуют чаще пить воду, чтобы поддерживать оптимальное содержание жидкости в организме.

Эксперты также призывают жителей начать делать легкие физические упражнения дома или выходить на прогулки, чтобы дать телу привыкнуть к жаре до прихода лета.

Ранее сообщалось, что ношение медицинских масок может быть опасно для детей в возрасте до двух лет. Педиатры считают, что маски могут затруднять дыхание и увеличивают риск удушья у малышей.-0-