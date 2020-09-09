Испытание оксфордской вакцины от коронавируса приостановлено

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оксфордский университет и компания AstraZeneca приостановили клинические испытания вакцины против COVID-19 после того, как у одного из добровольцев было обнаружено заболевание неясной этимологии, сообщает BBC.

AstraZeneca заявила, что подобная приостановка - обычная мера в том случае, если кто-то из участников испытаний заболевает.

Разработать вакцину против коронавируса пытаются десятки исследовательских центров по всему миру. До сих пор наибольшие надежды на успех возлагались именно на вакцину Оксфордского университета и AstraZeneca, которая уже успешно прошла две стадии клинических испытаний из трех. В третьей стадии принимают участие около 50 тыс. человек в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР.

Американское агентство Stat News, сообщившее о временном прекращении испытаний вакцины, пишет, что пока непонятно, что именно случилось с добровольцем, но, по имеющейся информации, он должен вскоре выздороветь.

На первый взгляд произошедшее может вызвать беспокойство, однако подобное случается при испытании многих новых препаратов. Оксфордские исследователи говорят, что каждый раз, когда доброволец неожиданно попадает в больницу и причина ухудшения его состояния не сразу очевидна, испытания новой вакцины или препарата приостанавливаются. Оксфордский университет и AstraZeneca однажды уже сталкивались с подобной проблемой. Это случилось, как только начали прививать добровольцев в апреле.

Окончательное решение о возобновлении тестирования вакцины примет британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

8 сентября девять компаний, разрабатывающих вакцину против COVID-19, обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что намерены следовать всем принципам научных исследований и этики и ни в коем случае не собираются подвергать опасности здоровье волонтеров, принимающих участие в испытаниях новых препаратов. Среди компаний, подписавших это заявление, - AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merсk, Moderna, Sanofi и Novavax.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру проходят испытания более 160 вакцин, однако клинические испытания ни одной из них еще не закончены. ВОЗ добавляет, что даже если вакцина будет разработана, она должна будет полностью пройти тестирование и вряд ли будет одобрена в этом году. Тем не менее, Россия и Китай уже заявили, что разработали собственные версии вакцины и даже начали прививать определенные группы населения.-0-