Исследование: около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 июня 2020
Минск Малооблачно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:22 "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Минска в Барселону Спорт
18:20 Организаторы "Славянского базара в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов Культура
18:13 Карпенко: необходимо более эффективно использовать ресурсные центры Регионы
18:03 Плантацию конопли уничтожили в Гомельском районе Происшествия
17:52 Автомобиль премьер-министра Великобритании попал в ДТП В мире
17:49 ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов Экономика
17:39 Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций Спорт
17:22 Исследование: около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом В мире
17:18 Летние детские лагеря в Беларуси заполнены почти на 80% - Петришенко Регионы
17:06 Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми" Спорт
16:46 Несколько международных турниров по самбо отменены в 2020 году из-за пандемии Спорт
16:45 Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 июня прямые телефонные линии Регионы
16:36 Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т груш Происшествия
16:31 На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор Экономика
16:13 Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией Общество
16:06 Первый коммерческий спутник для связи c Луной запустят к 2023 году Технологии
16:02 Наблюдатели от МПА СНГ проведут мониторинг парламентских выборов в Сербии Политика
16:01 Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время Экономика
15:55 Цифровую платформу для реализации концепции "умный город" в Орше разработают к осени Технологии
15:52 В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования Регионы
15:42 Регион Хорватии из-за гибели 50 млн пчел объявлен зоной стихийного бедствия В мире
15:40 "Гетто не только для евреев". Узница концлагеря об оккупации, мужестве и переписывании истории Общество
15:35 Для народов стран СНГ память о Великой Отечественной войне поистине священна - Гуминский Общество
15:28 Карантин в Украине продлили до 31 июля В мире
14:58 Интернет-мошенники похитили у гродненской фирмы $30 тыс. Происшествия
14:57 На мероприятия "Славянского базара в Витебске" уже продано около 15 тыс. билетов Культура
14:55 Соловей: важно создать конкретную дорожную карту сотрудничества Беларуси и Кировской области Регионы
14:46 В торжественном открытии "Славянского базара" примут участие все анонсированные артисты - Вавилов Культура
14:40 В конкурсе молодых исполнителей на "Славянском базаре" выступят представители 18 стран Культура
14:32 Директор "Славянского базара": фестиваль пройдет в современном формате Культура
Все новости
Все новости
В мире
17 июня 2020, 17:22

Исследование: около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом

Фото ippodhu
Фото ippodhu

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анализ уточненной карты атмосферного загрязнения Земли показал, что примерно 50% жителей планеты сейчас дышат воздухом с очень высокой концентрацией пыли и аэрозолей. Большая часть этих людей живет в Африке и Южной Азии. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Climate and Atmospheric Science, сообщает ТАСС.

"С одной стороны, долгосрочные меры по уменьшению загрязнения воздуха действительно сделали его чище во многих регионах мира, особенно в Европе и США. С другой стороны, на Земле есть еще много уголков, где его уровень продолжает расти или просто остается угрожающе высоким, превышая нормы Всемирной организации здравоохранения в пять раз", - рассказал профессор Эксетерского университета (Великобритания) Гэвин Шэддик.

По данным ВОЗ, каждый год из-за загрязнения атмосферы умирают около 7 млн человек. Многие исследователи полагают, что реальное количество смертей может быть заметно выше. Ученые пока не пришли к единому мнению о том, какие виды загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья людей и домашних животных.

В их число входит и озон - газ, молекулы которого состоят из трех атомов кислорода, а также частицы пыли как природного, так и искусственного происхождения. В соответствии с нормами ВОЗ их концентрация не должна быть больше 10 мкг/куб.м воздуха. Однако во многих мегаполисах мира, особенно в странах Азии, эти нормы соблюдаются далеко не всегда.

Гэвин Шэддик и его коллеги попытались оценить, насколько сильно эта ситуация изменилась за последние десять лет, после того, как во многих странах приняли нормы в рамках Стратегии устойчивого развития ООН и множества национальных мер по борьбе с атмосферной пылью и токсинами. Для этого ученые использовали модель распространения пыли и аэрозолей, которую разработали специалисты ООН, а также данные по их концентрации в разных уголках мира за последние четыре года.

Эти расчеты, как отмечают исследователи, учитывали не только антропогенные источники таких загрязнений, но и то, как много песка пустынь, в том числе Сахары, попадает в нижние слои атмосферы из-за ураганов и ветров. С помощью этой модели экологи определили концентрацию опасных частиц и аэрозолей в воздухе всех регионов Земли и вычислили, насколько сильно она поменялась с 2010 года.

Оказалось, что примерно половина жителей планеты сейчас дышат воздухом, концентрация пыли и аэрозолей в котором значительно превышает нормы ВОЗ. Кроме того, для примерно 55% регионов Земли этот показатель в последние годы вырос, а не упал. Сильнее всего от этого пострадали страныСеверной Африки, Индия, Бангладеш, а также Китай и Средняя Азия.

При этом за последние годы на территории ряда стран Европы, США, Мексики и Канады, а также Бразилии, Австралии и некоторых государств на юге Африки ситуация значительно улучшилась. В целом концентрация аэрозолей и пыли на общемировом уровне почти не изменилась. Ученые связывают это с резким ростом их концентрации в развивающихся странах.

Исследователи надеются, что собранные ими данные помогут оценить эффективность своей экологической политики как руководящим органам ООН, так и отдельным государствам. Также эти данные помогут понять, в какую сторону экологическую политику нужно скорректировать для того, чтобы минимизировать угрозу для здоровья жителей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
исследование экология
Новости рубрики В мире
Фото Sky News Автомобиль премьер-министра Великобритании попал в ДТП
Фото Jutarnji list Регион Хорватии из-за гибели 50 млн пчел объявлен зоной стихийного бедствия
Фото РБК-Украина Карантин в Украине продлили до 31 июля
Фото УНН В Одессе разбился легкомоторный самолет
Фото Deutsche Welle Продажи новых автомобилей в ЕС из-за пандемии в мае упали почти вдвое
Фото Associated Press Пекин для сдерживания COVID-19 ужесточает ограничения на передвижение
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Гродненской области Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19
Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 17-19 июня
Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля
Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 июня прямые телефонные линии
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время
Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут
"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"
В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования
Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.