Исследование: около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анализ уточненной карты атмосферного загрязнения Земли показал, что примерно 50% жителей планеты сейчас дышат воздухом с очень высокой концентрацией пыли и аэрозолей. Большая часть этих людей живет в Африке и Южной Азии. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Climate and Atmospheric Science, сообщает ТАСС.

"С одной стороны, долгосрочные меры по уменьшению загрязнения воздуха действительно сделали его чище во многих регионах мира, особенно в Европе и США. С другой стороны, на Земле есть еще много уголков, где его уровень продолжает расти или просто остается угрожающе высоким, превышая нормы Всемирной организации здравоохранения в пять раз", - рассказал профессор Эксетерского университета (Великобритания) Гэвин Шэддик.

По данным ВОЗ, каждый год из-за загрязнения атмосферы умирают около 7 млн человек. Многие исследователи полагают, что реальное количество смертей может быть заметно выше. Ученые пока не пришли к единому мнению о том, какие виды загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья людей и домашних животных.

В их число входит и озон - газ, молекулы которого состоят из трех атомов кислорода, а также частицы пыли как природного, так и искусственного происхождения. В соответствии с нормами ВОЗ их концентрация не должна быть больше 10 мкг/куб.м воздуха. Однако во многих мегаполисах мира, особенно в странах Азии, эти нормы соблюдаются далеко не всегда.

Гэвин Шэддик и его коллеги попытались оценить, насколько сильно эта ситуация изменилась за последние десять лет, после того, как во многих странах приняли нормы в рамках Стратегии устойчивого развития ООН и множества национальных мер по борьбе с атмосферной пылью и токсинами. Для этого ученые использовали модель распространения пыли и аэрозолей, которую разработали специалисты ООН, а также данные по их концентрации в разных уголках мира за последние четыре года.

Эти расчеты, как отмечают исследователи, учитывали не только антропогенные источники таких загрязнений, но и то, как много песка пустынь, в том числе Сахары, попадает в нижние слои атмосферы из-за ураганов и ветров. С помощью этой модели экологи определили концентрацию опасных частиц и аэрозолей в воздухе всех регионов Земли и вычислили, насколько сильно она поменялась с 2010 года.

Оказалось, что примерно половина жителей планеты сейчас дышат воздухом, концентрация пыли и аэрозолей в котором значительно превышает нормы ВОЗ. Кроме того, для примерно 55% регионов Земли этот показатель в последние годы вырос, а не упал. Сильнее всего от этого пострадали страныСеверной Африки, Индия, Бангладеш, а также Китай и Средняя Азия.

При этом за последние годы на территории ряда стран Европы, США, Мексики и Канады, а также Бразилии, Австралии и некоторых государств на юге Африки ситуация значительно улучшилась. В целом концентрация аэрозолей и пыли на общемировом уровне почти не изменилась. Ученые связывают это с резким ростом их концентрации в развивающихся странах.

Исследователи надеются, что собранные ими данные помогут оценить эффективность своей экологической политики как руководящим органам ООН, так и отдельным государствам. Также эти данные помогут понять, в какую сторону экологическую политику нужно скорректировать для того, чтобы минимизировать угрозу для здоровья жителей.-0-