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15 октября 2021, 13:50

Исследование: почти четверть молодежи хочет покинуть Латвию

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди латвийской молодежи наблюдается тревожная тенденция: около четверти молодых людей хотят покинуть страну, заявил ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс, комментируя результаты нового исследования, сообщает Delfi.

Летом 2021 года был проведен международный опрос в девяти европейских странах, в результате которого выяснилось, что многие молодые жители Латвии хотят переехать. В опросе приняли участие 4 тыс. человек из стран Балтии, в том числе 1,2 тыс. молодых людей из Латвии.

США, Германия и Испания - три самые популярные страны, куда предпочли бы переехать молодые граждане Латвии, Литвы и Эстонии. "США всегда были одной из стран, привлекавших балтийских мигрантов. И не только потому, что есть возможности для работы, как можно было бы подумать. Но Соединенные Штаты приобрели имидж желанной страны благодаря своему великолепию, кино и поп-культуре. Я полагаю, что Германия во многом связана с рынком труда. Конечно, Германия с ее зарплатами, но и с рынком труда. Она входит в топ-3 стран, где работают латвийцы", - пояснил Мартиньш Капранс.

Между тем латвийская молодежь чаще всего эмигрирует в Великобританию, Германию и Нидерланды.

По словам Мартиньша Капранса, 26% молодых латвийцев не хотели бы покидать страну ни при каких обстоятельствах, в то время как 24% респондентов очень сильно хотят переехать из Латвии.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии, с 1990 по 2020 год общая миграционная кривая в Латвии отрицательная: из страны уезжает больше людей, чем возвращается. Чаще всего эмигрируют люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Как сообщила директор Департамента социальной статистики ЦСУ Байба Зукула, в 2020 году в Латвию на постоянное проживание приехали 8,8 тыс. человек, но около 12 тыс. латвийцев эмигрировали из страны.-0-

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