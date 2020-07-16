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16 июля 2020, 17:11

Исследование показало бесполезность гидроксихлорохина против COVID-19

Фото AP
Фото AP
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительные итоги первых полноценных клинических испытаний антималярийного препарата гидроксихлорохина против COVID-19 подтвердили: препарат не помогает пациентам или даже усугубляет ситуацию. Описание исследования британские медики опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, сообщает ТАСС.

"Предварительные результаты наших испытаний говорят о том, что гидроксихлорохин не эффективен при лечении пациентов с COVID-19. Более того, больные, которым давали этот препарат, проводили в больнице больше времени и чаще умирали или нуждались в аппарате искусственного дыхания, чем люди, которых лечили традиционными методами", - пишут ученые.

С начала вспышки COVID-19 специалисты исследуют, как на него действуют уже существующие препараты, которые разрабатывали для лечения других заболеваний. За последние три месяца биологи выделили десятки препаратов и антител, которые могут подавлять размножение вируса в культурах клеток, а также проверили в действии несколько лекарств. Среди них был и гидроксихлорохин.

О самых впечатляющих успехах такого рода в конце марта рассказал французский вирусолог Дидье Рауль. Он заявил, что вылечил несколько десятков пациентов от COVID-19 с помощью комбинации антибиотика азитромицина и гидроксихлорохина, предотвратив развитие пневмонии и попадание больных в реанимационное отделение.

Эти результаты привлекли внимание других медиков, а также некоторых высокопоставленных политиков в США и Бразилии. Последние предложили использовать подобную комбинацию препаратов для того, чтобы массово лечить больных. Последующие опыты привели к противоречивым результатам, из-за чего ученые начали сомневаться в целесообразности и безопасности подобной методики.

Британские медики из проекта RECOVERY, которые работают под руководством профессора Оксфордского университета Мартина Лэндрэя, провели первые полноценные клинические испытания, чтобы проверить заявления Дидье Рауля и его единомышленников. Во время этих опытов ученые собрали группу из 1,5 тыс. человек, которые заболели COVID-19 и согласились участвовать в эксперименте. Параллельно медики наблюдали за здоровьем еще примерно 3 тыс. британцев, которые страдали от коронавирусной инфекции и получали обычное лечение.

Эксперимент был организован таким образом, что ни пациенты, ни сами ученые не знали, что именно получали добровольцы - гидроксихлорохин или же таблетки-пустышки, в которых не было противомалярийного препарата (такое испытание ученые называют двойным слепым плацебо-контролируемым). Это обеспечило максимальную чистоту клинических испытаний.

Как оказалось, гидроксихлорохин не приносил больным никаких плюсов. В течение месяца после приема этого препарата 26,8% пациентов не смогли справиться с инфекцией, а среди больных, которые получали таблетки-пустышки, этот показатель составлял около 25%.

При этом на системы искусственного дыхания перевели примерно 30% добровольцев из первой группы, тогда как среди контрольной группы это было нужно только 26% пациентов. Все это, как заключают ученые, говорит о том, что гидроксихлорохин бесполезен при лечении COVID-19 или даже опасен для здоровья тяжело больных пациентов.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на пациентах с коронавирусом. "Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорилось в заявлении ВОЗ.-0-

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