Исследование показало высокую эффективность "Спутник V"против дельта-штамма коронавируса

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские ученые провели исследование плазмы людей, привитых ранее от COVID-19 и переболевших этим вирусом. Они выявили высокую эффективность российской вакцины "Спутник V" против дельта-штамма коронавируса по сравнению с препаратами AstraZeneca и Sinopharm, пишет МИР 24.

Специалисты из Национального университета Кордовы изучили 309 образцов плазмы пациентов, перенесших коронавирус и получивших две дозы вакцин "Спутник V", AstraZeneca (Англия-Швеция) и Sinopharm (Китай). Они отметили, что самые высокие титры антител против дельта-штамма были у тех, кто прошел курс вакцинации российским препаратом и переболел ранее COVID-19.

На втором месте по высоким показателям титров оказались те, кто получил две дозы "Спутника V", но не болел коронавирусной инфекцией. На третьем месте по степени защиты оказались те, кто сделал две прививки Sinopharm и не болел COVID-19.

Дельта-штамм коронавируса появился в Индии. Он вдвое заразнее по сравнению с изначальным вариантом вируса. В ВОЗ выразили обеспокоенность его распространением по миру.-0-