Исследование: у вакцинированных "Спутником V" сохранился высокий уровень антител спустя год

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительные результаты дополнительного исследования вакцины "Спутник V" показали, что у вакцинированных добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител спустя год после ввода первой дозы препарата, сообщает ТАСС со ссылкой на официальном сайт мэра Москвы.

"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1 323 участникам из 3 тыс. - это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

В материале уточняется, что добровольцев, которым предложили принять участие в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом на базе 19 поликлиник - центров по проведению клинического исследования вакцины "Спутник V". Им ввели вакцину "Спутник V", а не плацебо. Добровольцам предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса.

BAU - единица измерения связывающих антител. Использование такого международного стандарта измерения летом 2021 года утвердила Всемирная организация здравоохранения.-0-