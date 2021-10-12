Исследование: вакцинация на 90% снижает риск госпитализации и смерти у людей старше 50 лет

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцины от COVID-19 на 90% снижают риск госпитализации и смерти у людей старше 50. Такие данные предоставила французская исследовательская группа Epi-Phare. Об этом сообщается на сайте Epi-Phare.

В двух параллельных исследованиях приняли участие более 22 млн человек: 15,4 млн человек в возрасте от 50 до 74 лет (7,7 млн привитых и 7,7 млн невакцинированных) и 7,2 млн человек в возрасте 75 лет и старше (3,6 млн привитых и 3,6 млн невакцинированных). Исследование проходило с 27 декабря по 20 июля 2021 года.

Данные, полученные во время исследований, показали, что вакцинация снижает риск госпитализации и смерти на 90%. Ученые также обнаружили, что препараты от COVID-19 в группе, где принимали участие люди старше 50 лет, эффективны против дельта-варианта коронавируса.

Как рассказал директор компании Epi-Phare эпидемиолог Махмуд Зурейк, это означает, что у вакцинированных людей в девять раз меньше шансов быть госпитализированными или умереть из-за COVID-19, чем у невакцинированных.-0-