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19 августа 2021, 08:01

Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, летчик погиб

Фото ТАСС
Фото ТАСС
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб", - сказали в округе.

На место происшествия направлена специальная комиссия для установления причин падения самолета.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты начали поступать на вооружение в июле 1983 года.-0-

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