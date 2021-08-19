Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, летчик погиб

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб", - сказали в округе.
На место происшествия направлена специальная комиссия для установления причин падения самолета.
МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты начали поступать на вооружение в июле 1983 года.-0-