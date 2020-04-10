Италия намерена постепенно возобновлять производство после 3 мая

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия намерена постепенно восстанавливать производственную и коммерческую деятельность после 3 мая, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

До 3 мая будет сохраняться карантин и ограничения, введенные из-за коронавируса. Джузеппе Конте обратил внимание на то, что меры сдерживания приносят свои плоды, однако нельзя торопиться с преждевременным решением об их отмене. "Мы не можем свести на нет усилия, предпринятые до сих пор", - сказал итальянский премьер.

Он допустил, что магазины канцелярских товаров, детской одежды, прачечные и некоторые другие организации смогут возобновить работу с 14 апреля.

По информации итальянского информагентства ANSA, за минувшие сутки коронавирусом в стране заразились 1396 человек, днем ранее этот показатель составлял 1615 человек. Всего из-за пандемии в Италии умерли 18849 человек, излечены 30455.-0-