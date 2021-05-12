Италия намерена впускать граждан стран "семерки" по сертификату вакцинации

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Италии намерены постепенно наращивать авиасообщение с другими странами, частично прерванное и сократившееся из-за пандемии, благодаря тестированию на коронавирус пассажиров. Как заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в нижней палате парламента, для въезда в страну граждан стран Группы семи без последующего прохождения карантина будут действительны свидетельства о вакцинации, сообщает ТАСС.

"Что касается туристических потоков, мы предполагаем расширять практику рейсов при тестировании пассажиров на коронавирус, наращивая авиасообщение. Мы пересматриваем нормы для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, чтобы гарантировать въезд при предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус и отменить карантин. Гражданам стран Группы семи, особенно США, Канады и Японии, будет разрешен въезд без последующего прохождения карантина при предоставлении сертификата о вакцинации", - объявил Драги.

При этом он отметил, что будут сохраняться все предосторожности в отношении стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и распространением опасных штаммов.

Италия с 15 мая намерена ввести систему "зеленого пропуска" для облегчения передвижения, который предваряет введение подобного механизма на территории всего ЕС, предположительно, с середины июня. Данный документ будет выдаваться на основе сертификата о вакцинации (только признанными на территории ЕС препаратами), справки о перенесенном коронавирусе, а также ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до поездки.