Италия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии составило 86 498 человек и превзошло количество заразившихся в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

За сутки власти Италии зафиксировали 969 летальных исходов в результате вызываемого коронавирусом заболевания. Это стало абсолютным антирекордом с начала эпидемии. Всего в стране умерли от инфекции 9134 пациента, 10 950 вылечились.

Как считают в Высшем институте здоровья Италии, в стране пока не пройден пик эпидемии, однако он может быть близок. На это указывает медленное снижение темпов заражения.

На данный момент первые по числу заразившихся США, где выявлен 93 151 случай. Но число умерших там гораздо ниже - 1 382. В Китае общее число инфицированных достигает 81 340, из которых 3 292 умерли, а 74 588 излечились. На втором месте по смертности Испания, где из 64 059 инфицированных умерли 4 858 человек, вылечились - 9 357.-0-