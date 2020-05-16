Италия откроет границы с 3 июня

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии намерено с 3 июня снять запрет на поездки между регионами, а также разрешить въезжать в страну и выезжать из нее в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правительственной пресс-службы, опубликованную по итогам заседания Совета министров страны.

Как отмечается в сообщении, с 3 июня поездки между регионами Италии могут быть запрещены лишь в случае наличия высокого риска заражения коронавирусом в этих районах. Эти же правила будут применяться и к гражданам, планирующим въехать в Италию или выехать из нее, то есть государственный запрет может быть введен на посещение, а также прибытие из стран и с территорий со сложной эпидситуацией и в соответствии с ограничениями, вытекающими из указов ЕС и международных обязательств. Передвижения между Ватиканом или Сан-Марино и соседними территориями будут разрешены.

Кроме того, с 18 мая снимаются ограничения на передвижение граждан в пределах одного региона, однако в случае обострения эпидситуации местные власти могут возобновить действие ограничительных мер.

На сегодняшний день в Италии зафиксировано почти 224 тыс. инфицированных, из которых более половины (свыше 120 тыс.) излечились и более 31,5 тыс. умерли.-0-